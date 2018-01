Ook Boerenveen wil vrijspraak decembermoorden

In navolging van Desi Bouterse wil ook Etienne Boerenveen dat de Surinaamse krijgsraad hem vrijspreekt van betrokkenheid bij het doden van vijftien vooraanstaande Surinamers in december 1982. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder twintig jaar gevangenisstraf tegen hem, net als tegen Bouterse.

In een uitgebreid pleidooi probeerde zijn advocaat Frank Truideman dinsdag de krijgsraad ervan te overtuigen dat Boerenveen niets wist van de plannen om de vijftien te doden. Eerder had de aanklager juist verklaard dat de executie in een uitgebreid draaiboek was voorbereid en dat Boerenveen er daarom van af had moeten weten.

De advocaat legde uit dat hoewel Boerenveen destijds 1982 bataljonscommandant was, hij niet tot de top van het militair gezag behoorde. Hij behoorde ook niet tot de groep van zestien officieren die in 1980 onder leiding van huidig president Desi Bouterse de macht overnam in Suriname.