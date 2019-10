Ook boerenprotest in Duitsland

Duizenden boeren hebben in diverse plaatsen in Duitsland gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid. Net als de afgelopen weken in Nederland, gingen veel agrariërs met hun trekker naar de demonstratie waardoor het verkeer op diverse plaatsen vastliep.

In Bonn was de grootste demonstratie. In het centrum van de stad in het westen van Duitsland kwamen naar schatting 4000 boeren bijeen en waren er lange rijen tractoren op de wegen. Aan het einde van de middag werd het protest beëindigd.

De boeren zijn het niet eens met een pakket maatregelen van de regering. Die wil onder andere meer bescherming voor dieren en natuur en vermindering van nitraat in het grondwater door beperking van het gebruik van mest.