Ook bloem in nieuwe poederbrieven België

De poederbrief die maandag binnenkwam bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken bevatte bloem. Dat was ook het geval bij een brief die een dag later arriveerde bij het hoofdkantoor van de Socialistische Partij in Brussel. Het onderzoek naar de afzender van de brieven loopt nog, meldt het Openbaar Ministerie in de hoofdstad.

Vorige week donderdag werden er al poederbrieven gestuurd naar de Waalse regering in Namen en naar kabinetten van Waalse ministers. Vrijdag kwamen er achttien poederbrieven binnen op negen adressen in Brussel, waaronder federale ministeries. Begin deze week werd duidelijk dat er in al die brieven bloem zat.