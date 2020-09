Ook Biden op bezoek in door rellen geteisterd Kenosha

De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden bezoekt donderdag de door rellen geteisterde stad Kenosha, meldde zijn campagneteam woensdag. Het bezoek is twee dagen nadat president Donald Trump ook in de plaats was geweest om daar onder andere de schade te bekijken die tijdens de rellen aan gebouwen en winkels is aangericht.

De onrust in Kenosha brak uit nadat een witte politieagent op zondag 23 augustus een ongewapende zwarte man, Jacob Blake, verscheidene keren in de rug had geschoten. Hij overleefde dat maar kan vermoedelijk nooit meer lopen.