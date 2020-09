Ook besmette Belg kan contacten waarschuwen via corona-app

Ook besmette Belgen kunnen per app mensen waarschuwen die ze het coronavirus mogelijk hebben doorgegeven. Ze kunnen de app ‘Coronalert’ vanaf woensdag op hun mobiele telefoon installeren. België hoopt dat de app over een goede maand ook over de grens kan samenwerken met bijvoorbeeld de Nederlandse CoronaMelder.

Coronalert houdt, net als de Nederlandse tegenhanger, bij met wie de drager in nauw contact is geweest. Als een test uitwijst dat hij of zij het virus heeft opgelopen, kan de app een waarschuwing sturen naar allen die mogelijk ook zijn besmet. Dat gebeurt anoniem.

Apps als deze moeten helpen om verdere verspreiding van het virus door iemand die is besmet snel op te sporen en zo te kunnen indammen. De gezondheidsdiensten bellen contacten normaliter na, maar hebben daarvoor niet altijd de mankracht. Maar de app werkt pas goed als zoveel mogelijk mensen die gaan gebruiken, zegt projectleider Karine Moykens. „Vraag daarom ook vrienden en familie om Coronalert te gebruiken.”

De Nederlandse CoronaMelder is met maanden vertraging ook af, maar wacht nog op groen licht van de Eerste Kamer. Die buigt zich er volgende week over. Het is de bedoeling dat de CoronaMelder ook gaat samenwerken met buitenlandse equivalenten.