Ook beroemde kerstmarkt in Keulen sneuvelt door corona

De beroemde Duitse kerstmarkt voor de Dom in Keulen is dit jaar afgeblazen vanwege het coronavirus. De organisatoren vrezen voor chaotische toestanden als er beperkingen zijn vanwege het virus, mocht het evenement al door kunnen gaan.

De kerstmarkt op het Roncalliplein in de Duitse stad is mateloos populair bij liefhebbers. Met jaarlijks zo’n vijf miljoen bezoekers is het een publieksmagneet.

Als het aantal bezoekers beperkt moet worden vanwege corona, vreest de organisatie enorme rijen met mensen die naar binnen willen met alle risico’s van dien. „Wij willen niet dat mensen ziek worden en dat dan wordt gezegd dat de Keulse kerstmarkt de hotspot was”, aldus de chef van de organisatie, Monika Flocke.

De Duitse regering en de zestien deelstaten overleggen donderdag over mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Mogelijk wordt het verbod op grote evenement tot eind van het jaar verlengd waardoor de markt toch al niet had kunnen worden gehouden.