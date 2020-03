Ook België gaat goeddeels op slot

Belgen moeten vanaf woensdagmiddag zoveel mogelijk thuis blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. De Belgische Nationale Veiligheidsraad kondigde de maatregel dinsdag aan. Die geldt in elk geval tot en met 5 april.

Premier Sophie Wilmès benadrukte dat de mensen zo weinig mogelijk in contact moeten komen met anderen buiten het gezin. Belgen mogen alleen naar supermarkten, apotheken en banken; benzine tanken of voor noodgevallen naar buiten is ook toegestaan.

Mensen die boodschappen doen bij de supermarkt worden alleen toegelaten als er voldoende ruimte is en ze mogen niet langer blijven dan dertig minuten. Niet-essentiële reizen naar het buitenland worden verboden tot 5 april.

Bijeenkomsten van groepen mensen zijn niet meer toegestaan. Fysieke activiteiten buiten mogen wel, zoals wandelen, joggen of fietsen, mits een afstand van 1,5 meter met andere mensen in acht wordt genomen. Bedrijven moeten hun werknemers laten thuiswerken waar mogelijk.

Duitsland hoopt met noodziekenhuizen het dreigende tekort aan bedden op te vangen. Niet alleen revalidatiecentra, ook hotels en grotere hallen kunnen tijdelijk dienst doen als kliniek voor coronapatiënten. De Tsjechische autoriteiten hebben beslag gelegd op 700.000 mondkapjes van een bedrijf dat probeerde een hogere prijs te bedingen dan eerder afgesproken. Dat heeft minister Jan Hamacek van Binnenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt.

Het aantal doden in Italië door het nieuwe coronavirus is woensdag tot boven de 2500 gestegen. Het aantal besmettingen steeg van 27.980 naar 31.506. Dat was de langzaamste groei sinds de uitbraak in februari begon. Het aantal doden in het Verenigd Koninkrijk is met 14 gestegen tot 71. De Franse gezondheidsautoriteiten meldden dinsdag 27 nieuwe sterfgevallen.