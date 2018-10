„Ook België doelwit van Russische hackers”

Russische hackers van de de militaire inlichtingendienst GROe worden ook in verband gebracht met een cyberaanval in België. In 2014 vielen ze daar het ministerie van Buitenlandse Zaken aan, schrijft De Standaard.

Het is niet duidelijk waar de hackers precies op uit waren, maar bij de inbraak zou een vertrouwelijk diplomatiek rapport over Oekraïne zijn gekopieerd. De hack, waarbij zogenoemde Ouroboros-malware werd gebruikt, kwam destijds al aan het licht. Ook toen werd al met beschuldigende vinger naar Rusland gewezen.

MIVD verstrekt verrassend veel details

Volgens De Standaard maakten de hackers deel uit van de Militaire Eenheid 26165, een onderdeel van GROe. Daartoe behoren ook de hackers die achter de aanval zaten op de OPCW in Den Haag.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie in België naar de cyberaanval loopt nog. Vooralsnog zijn er geen specifieke daders aangewezen.