Ook baby doodgestoken Britse overleden

Een baby die was geboren nadat zijn moeder was neergestoken in Londen, is ook overleden. De politie in de Britse hoofdstad meldt dat het jongetje Riley woensdagochtend vroeg is gestorven na vier dagen in kritieke toestand te hebben verkeerd.

De 26-jarige moeder Kelly Mary Fauvrelle was acht maanden zwanger toen ze werd neergestoken. De hulpdiensten troffen haar ernstig gewond aan in een pand in de wijk Thornton Heath. Het leven van de vrouw kon niet meer worden gered, maar ambulancepersoneel kon ter plekke nog wel de baby ter wereld brengen.

De politie arresteerde na de moord twee verdachten, maar die zijn alweer op vrije voeten. Rechercheurs zoeken nog een man die op camerabeelden rennend is gezien in de buurt van de plaats delict. Over het motief voor de fatale steekpartij is nog niets bekendgemaakt.

Uit officiële cijfers blijkt dat in 2018 285 dodelijke steekpartijen hebben plaatsgevonden in Engeland en Wales. Dat is het hoogste aantal sinds is begonnen met het registeren van die incidenten.