Ook aantal Belgen dat tweede golf fataal wordt over piek heen

Nu de tweede golf van de coronapandemie in België op zijn retour is, loopt ook het aantal mensen dat aan het virus bezwijkt er eindelijk terug. Dat is voor het eerst sinds de nazomer.

België werd hard geraakt door de tweede golf en stond er enige tijd het slechtst voor van alle Europese landen. Ziekenhuizen waarschuwden dat de intensivecareafdelingen dreigden te worden overspoeld. Maar sinds eind oktober leek het virus aan kracht in te boeten en vanaf begin november kwamen er ook minder mensen in het ziekenhuis.

Tussen 8 en 14 november stierven er gemiddeld dagelijks zo’n 185 Belgen aan Covid-19. Dat zijn er 4,6 procent minder dan de week ervoor. Het aantal vastgestelde besmettingen liep in dezelfde tijdsspanne met bijna 40 procent terug en het aantal ziekenhuisopnames daalde met 24 procent.