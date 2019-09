Oogstverbod in regio Rouen na industriebrand

De autoriteiten in Noord-Frankrijk hebben boeren in de regio rond de stad Rouen verboden nog te oogsten. Dat besluit is genomen uit veiligheidsoverwegingen, omdat niet duidelijk is of er schadelijke stoffen op de landbouwgronden terecht zijn gekomen tijdens een enorme brand die donderdag woedde in een chemische fabriek. Ook mogen dierlijke producten uit de regio voorlopig niet meer worden verkocht.

Volgens de autoriteiten kan het roet dat is vrijgekomen „een risico voor de volksgezondheid vormen” waardoor „onmiddellijke voorzorgsmaatregelen” nodig zijn. Alle producten die mogelijk vervuild zijn en waarvan de voedselveiligheid niet gegarandeerd kan worden, moeten worden vernietigd.

De brand die gepaard ging met explosies, veroorzaakte stank, een enorme rookontwikkeling en verwoestte een groot deel van een chemische fabriek van Lubrizol. Het complex van Lubrizol ligt slechts 3 kilometer van het centrum van de Normandische stad. Over de oorzaak van de brand en wat er precies is vrijgekomen in de lucht, is weinig bekend.