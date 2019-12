Oogsten India vernietigd door sprinkhanenzwerm

Een enorme zwerm sprinkhanen heeft in het noordwesten van India de gewassen op duizenden hectaren landbouwgebied vernietigd. Volgens autoriteiten is het de ergste plaag sinds 25 jaar in het land.

De overheid probeert de dieren met pesticiden te bestrijden. De boeren hebben daarnaast ook trommelaars ingehuurd om de sprinkhanen van hun landerijen te verdrijven. De regionale overheid meldt dat ongeveer een kwart van de plaag inmiddels is bestreden. Naar verwachting duurt het nog vier tot vijf dagen voordat alle overlast voorbij is.

In het gebied worden volgens The Times of India onder meer tarwe, venkel, mosterdzaad en castorolie, ook wel bekend als wonderolie, verbouwd. Hoe groot de schade is voor de voedselvoorziening is nog onbekend.