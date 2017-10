Onzekerheid over doodsoorzaak Pablo Neruda

Onderzoekers hebben opnieuw vraagtekens gezet bij de doodsoorzaak van de Chileense dichter Pablo Neruda. Na de vondst van een onbekende bacterie zijn Spaanse forensische specialisten er toch niet meer zo zeker van dat Neruda aan de gevolgen van kanker is overleden.

De communist Neruda overleed enkele dagen na de staatsgreep op 11 september 1973 tegen de democratisch gekozen president Salvador Allende. Volgens Neruda’s toenmalige chauffeur hebben agenten van dictator Augusto Pinochet Neruda vergiftigd terwijl hij bedlegerig in een ziekenhuis lag.

Het lichaam van de Nobelprijswinnaar werd in 2013 opgegraven voor nader onderzoek. Toen werd geen bewijs gevonden dat Neruda tijdens de Pinochet-dictatuur is vermoord. Maar de Spaanse specialisten die het onderzoek hebben voortgezet laten nu weten dat een natuurlijke dood toch niet per se voor de hand ligt.