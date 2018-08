Onweersfront verlamt Duits verkeer

Een onweersfront dat donderdag over Duitsland trok, heeft voor veel overlast gezorgd in het verkeer, zowel op de weg, door de lucht als op het spoor. Behalve overvloedige regenval zorgden vooral omgevallen bomen voor de nodige problemen. De brandweer moest honderden keren in actie komen.

Op veel plaatsen in Noord-Duitsland kwam het treinverkeer ’s avonds tot stilstand. Verscheidene trajecten zijn afgesloten. Op andere is de dienstregeling aangepast. De Deutsche Bahn heeft op veel stations, waaronder grote zoals in Dortmund, Hannover, Braunschweig en Berlijn, treinstellen klaargezet om gestrande reizigers op te vangen.