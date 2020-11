Onvrijwillige overdracht: Azeri’s nemen de plek in van Armeniërs

Het was vorige week vrijdag dringen in het eeuwenoude orthodoxe Dadivankklooster, bij Kalbajar in Nagorno-Karabach. Honderden Armeniërs waren naar het 12e-eeuwse heiligdom gekomen voor een laatste gebed; veel ouders wilden hun kind nog laten dopen. Zondag moesten alle Armeense troepen uit de regio rond Kalbajar zijn verdwenen.

Het is de consequentie van het akkoord dat de Armeense premier Nikol Pasjinian onlangs met Azerbeidzjan sloot over de enclave Nagorno-Karabach. De gebieden die Azerbeidzjan tijdens de recente oorlog veroverde, mag het behouden. Daaronder valt de regio rond Kalbajar.

Veel Armeniërs verlieten hun oude woongebied in Nagorno-Karabach knarsetandend. Ze laadden hun huiswaar in en staken vervolgens hun huizen in brand: een variant op de beproefde tactiek van de verschroeide aarde. Telefoons gingen de lucht in voor nog een laatste foto of filmpje, waarop de tocht naar Armenië werd aanvaard.

De deadline voor vertrek schoof zondag met tien dagen op. Deze hele week vertrokken er nog volgepakte auto’s en vrachtwagens uit Nagorno-Karabach. Binnenkort zullen de Azeri’s de plek van de Armeniërs innemen. Zoals een kwart eeuw geleden de Armeniërs hún plek innamen. Nagorno-Karabach is sinds lang omstreden gebied en niets garandeert dat de laatste teerling nu geworpen is.