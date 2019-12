Onverwacht fiat voor demonstratie Hongkong

De belangrijkste organisatie achter de protesten in Hongkong zegt toestemming te hebben gekregen voor een grote demonstratie komende zondag. In een verklaring zegt het burgerfront voor mensenrechten dat het een brief van geen bewaar heeft gekregen van de politie.

Het zou voor het eerst sinds 21 juni zijn dat er toestemming is gegeven voor een demonstratie. De afgelopen maanden gingen actievoerders zonder toestemming de straat op waarna confrontaties met de politie volgden.

Voor zondag staat een mars naar het zakencentrum van Hongkong op het programma. Een dag later is het precies aan half jaar geleden dat de massale acties begonnen met een demonstratie waar een miljoen mensen aan meededen. Die was toen gericht tegen een wet die het mogelijk maakte om mensen uit te leveren aan China. Die wet is ingetrokken maar de protesten zijn nu gericht tegen de toenemend invloed van China in het algemeen.