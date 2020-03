‘Onverantwoordelijke’ senator VS onder vuur na coronabesmetting

Een Amerikaanse senator die is besmet met het coronavirus, ligt onder vuur omdat hij collega’s zou hebben blootgesteld aan Covid-19. De Republikein Rand Paul zou zondagochtend nog naar de sportschool van de Senaat zijn gegaan. Hij kreeg later op de dag de uitslag van zijn coronatest, die tot zijn verbazing positief bleek te zijn.

Paul is voor zover bekend de eerste senator die het virus heeft opgelopen. Zijn partijgenoten Mitt Romney en Mike Lee zijn inmiddels uit voorzorg in quarantaine gegaan omdat ze tijd met hem hebben doorgebracht. Dat heeft ook politieke gevolgen, omdat senatoren fysiek aanwezig moeten zijn in het Congres om te kunnen stemmen.

Sommige senatoren klagen dat Paul voorzichtiger had moeten zijn. Democrate Kyrsten Sinema noemde het „compleet onverantwoordelijk” dat hij zich zondag op Capitol Hill vertoonde voordat hij zijn testuitslag had.

De senator heeft inmiddels in een verklaring gereageerd op de kritiek van boze collega’s. Paul zegt dat hij niet kon vermoeden dat hij het virus had, omdat hij geen symptomen vertoonde. Hij liet zich naar eigen zeggen alleen uit voorzorg testen omdat hij veel reisde en een beschadigde long heeft. De politicus benadrukt ook dat een test volgens de officiële richtlijnen helemaal niet nodig was geweest in zijn geval.