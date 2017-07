Ontwikkeling nieuw Europees jachtvliegtuig

Frankrijk en Duitsland hebben besloten een nieuw Europees jachtvliegtuig te ontwikkelen dat de bestaande vloot kan vervangen. Het besluit is onderdeel van een reeks nieuwe maatregelen om samen te werken op het gebied van defensie en veiligheid, blijkt uit een document dat donderdag is gepubliceerd na een Frans-Duitse ministerraad in Parijs.

De twee landen zullen medio 2018 een plan opstellen om het nieuwe vliegtuig te ontwikkelen. De twee regeringen hebben ook ingestemd met het opzetten van een basis voor samenwerking bij het volgende model van de ‘Eurocopter’ Tiger-aanvalshelikopter en bij tactische lucht-grond-raketten.

Het project voor een nieuw gevechtsvliegtuig betekent dat Frankrijk een nieuwe weg inslaat, nadat het zich in de jaren tachtig uit het Eurofighter-project terugtrok om zijn eigen Rafale-vliegtuig te krijgen via Dassault Aviation. Het is niet duidelijk wat de rol van de andere bouwers van de Eurofighter, Groot-Brittannië, Italië en Spanje, zou kunnen zijn bij de ontwikkeling van een nieuw Frans-Duits gevechtsvliegtuig.

Europa kent momenteel drie eigen gevechtsvliegen, de Eurofighter Typhoon, de Rafale en de Zweedse Gripen. Volgens waarnemers is dat meer dan genoeg, omdat de ontwikkelingskosten van zulke toestellen erg hoog zijn en het aantal klanten relatief klein. Nederland bijvoorbeeld heeft voor een Amerikaans vliegtuig gekozen als opvolger van de straaljager F-16, de Lockheed Martin F-35.