Ontwikkelaar zenuwgif zegt sorry tegen Navalni

Een wetenschapper die betrokken zou zijn geweest bij de ontwikkeling van het zenuwgif novitsjok, heeft zijn excuses aangeboden aan de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Die belandde ernstig ziek in een Duits ziekenhuis. Duitsland zegt dat hij is vergiftigd met het gevreesde middel, dat is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie.

„Ik bied Navalni mijn oprechte excuses aan omdat ik deelnam aan deze criminele onderneming, het ontwikkelen van het middel waarmee hij is vergiftigd”, zei Vil Mirzajanov op de Russische televisie. Mirzajanov deed in de jaren negentig een boekje open over de ontwikkeling van chemische wapens door zijn thuisland. Hij woont tegenwoordig in de Verenigde Staten.

Navalni was vorige maand plots erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht. Zijn medewerkers denken dat hij is vergiftigd via een waterfles in een hotelkamer. Mirzajanov voorspelde dat de bekende Kremlincriticus weer zal herstellen. Dat kan volgens hem wel „bijna een jaar” duren.

Een andere wetenschapper sloot zondag in Russische staatsmedia juist uit dat Navalni is blootgesteld aan novitsjok. „Als het novitsjok was geweest, had hij het niet overleefd”, zei Leonid Rink. Hij beweerde ook dat Mirzajanov niet rechtstreeks betrokken was bij de ontwikkeling van het zenuwgif en daarom de „biologische effecten” ook niet kan kennen.