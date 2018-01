‘Ontvoerde’ zakenman krijgt levenslang

Een man die volgens Duitsland vanuit Berlijn naar Vietnam werd ontvoerd, is daar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De advocate van de 52-jarige Trinh Xuan Thanh klaagde dat er sprake was van ernstige misstanden in het proces.

De rechtbank in Hanoi vond de vroegere topfunctionaris van staatsoliemaatschappij PetroVietnam schuldig aan corruptie. De Duitse autoriteiten denken dat Thanh vorig jaar is ontvoerd door de Vietnamese geheime dienst. Hij beweerde later in een videoboodschap vrijwillig te zijn teruggekeerd.

Advocate Petra Schlagenhauf uitte maandag in een verklaring stevige kritiek op het proces. Ze stelde dat zeker één getuige onder druk is gezet. Ook zou het bewijs tegen haar cliënt zijn gemanipuleerd. Ze vroeg de Duitse regering zich te blijven inzetten voor de vrijlating van Thanh, die later ook nog moet voorkomen in een andere zaak.

Ook een voormalig topman van de Communistische Partij is maandag veroordeeld. Dinh La Thang, een oud-lid van het politbureau, kreeg een celstraf van dertien jaar opgelegd. Hij is de meest vooraanstaande politicus die in het Aziatische land sinds jaren wordt berecht.

De autoriteiten vervolgden in totaal 22 mensen vanwege misstanden bij PetroVietnam. Thang en Thanh boden de communistische partij eerder al excuses aan.