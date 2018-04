Ontvoerde journalisten Ecuador dood

Twee Ecuadoraanse journalisten die samen met hun chauffeur waren ontvoerd, zijn alle drie dood. De Ecuadoraanse president Lenin Moreno zei dat vrijdag.

Verslaggever Javier Ortega, fotograaf Paul Rivas en bestuurder Efrain Segarra verdwenen eind vorige maand in het grensgebied. De drie zouden in handen zijn gevallen van het Oliver Sinisterra Front, dat bestaat uit voormalige FARC-strijders. Hoe zij aan hun einde zijn gekomen is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat buitenlandse journalisten worden gekidnapt door Colombiaanse guerrillero’s. De Nederlandse programmamaker Derk Bolt en cameraman Eugenio Follender vielen vorig jaar in handen van het ELN. Zij kwamen na ongeveer een week weer vrij.