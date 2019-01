Ontvoerde Canadees dood gevonden

De Canadees die in de nacht van dinsdag op woensdag door onbekenden werd ontvoerd in Burkina Faso is dood gevonden. Dat zegt het Burkinese ministerie van Veiligheid. De ontvoering vond plaats niet ver van de grens met Niger door een tiental gewapende mannen. Details over zijn dood zijn niet bekend.

Het gebied waar de Canadese Kirk Woodman werd ontvoerd wordt steeds vaker bedreigd door jihadisten. Het slachtoffer werkte in de mijnindustrie en had werkervaring in West-Afrika. Of hij voor werk in Burkina Faso was, is onduidelijk.

Het risico op ontvoeringen in het grensgebied met Niger en Mali is bijzonder hoog. In december verdwenen ook al een Canadese en een Italiaan in het zuidwesten van Burkina Faso.