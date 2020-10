Ontsteltenis over Italiaanse begraafplaats voor geaborteerde foetus

Een begraafplaats in Rome van ongeborenen heeft tot ontsteltenis bij de betrokkenen geleid. De namen van de moeders staan bij de babygraven. Zij klagen over de schending van hun privacy en religieuze onverschilligheid.

De aanblik op de Romeinse begraafplaats Flaminio is naargeestig. Op een afgetrapt veld tussen urnenmuren en een plek voor kindergraven staan honderden aluminium en enkele houten kruisen zij aan zij. Aan elk kruis is een zwart schildje bevestigd waarop de voor- en achternaam van een vrouw en een datum staan. Hier liggen de geaborteerde resten van ongeboren levens.

„Dit is volledig illegaal”, zegt Cristina Ercoli van een vereniging voor de rechten van de vrouw. Ze is met een medewerker naar de begraafplaats gereden om de plek met eigen ogen te zien. De namen op de bordjes verwijzen naar de vrouwen die een abortus hebben ondergaan. Dat zou eigenlijk niet mogen, omdat de Italiaanse abortuswet de privacy garandeert.

Het balletje kwam aan het rollen toen eerder deze maand een vrouw haar naam op een van de kruisen zag staan en zich op Facebook daarover beklaagde. „Bij het ondertekenen van papieren voor de zwangerschapsafbreking vroegen ze in het ziekenhuis of ik een begrafenis wilde. Die wilde ik niet.” Ze was ontsteld om haar naam toch op een kruis tegen te komen.

Ercoli zegt dat zich inmiddels al dertig vrouwen bij haar vereniging hebben aangemeld om een groepsgeding te starten tegen –vermoedelijk– de ziekenhuizen waar de abortussen zijn uitgevoerd en de gemeentelijke reinigingsdienst. Die voert ook het beheer over begraafplaatsen. Het ‘foetussenveld’ zou te maken hebben met een reglement uit 1990, dat weer verwijst naar een wet van 1939.

Het is duidelijk dat de praxis van deze teraardebestelling niet erg bekend is. Op het veld hangen kruisen scheef of liggen op de grond en naambordjes zijn hier en daar vervaagd. Cristina Ercoli is ook boos dat er voor het kruis is gekozen. „Er zijn genoeg mensen die zich helemaal niet herkennen in dat symbool.” Ercoli’s collega zoekt naar de plek van het ongeboren kind van een Tunesische vriendin. „Zij is atheïst en haar ouders moslim. Die hebben niets met zo’n kruis.”

Abortus is in Italië de eerste negentig dagen van de zwangerschap toegestaan. Daarna alleen als het leven van de moeder in gevaar is of als het ongeboren kind ernstige afwijkingen heeft.

