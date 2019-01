Ontsnapte rode panda terug in Belfast Zoo

De rode panda die was ontsnapt uit de dierentuin van Belfast is veilig terug in zijn hok. Dat liet de directie maandag via Twitter weten. ’s Nachts had de Noord-Ierse politie op Facebook de vermissing bekendgemaakt van een van de pluizige bewoners. Het beestje, dat meer op een wasbeertje lijkt dan op een reuzenpanda, maar eveneens een voorliefde heeft voor bamboe als voedsel, had volgens de politie besloten „een verrassingsvakantie te nemen” in de prachtige omgeving van Glengormley.

De omwonenden werd geadviseerd het nachtdier, een beschermde soort zo groot als een huiskat, niet zelf te vangen als ze hem zouden zien, maar de deskundigen te waarschuwen. Ook werd erbij gezegd dat hij bij het oversteken niet zou letten op groen licht. Automobilisten moesten dus oppassen.

The Independent meldde dat de vader van de ontsnapte vegetariër in een Nederlandse dierentuin woont.