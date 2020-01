Ontsnapte gevangene in VS na 40 jaar weer vast

Een man die veertig jaar geleden in de VS ontsnapte uit een gevangenis is deze week tegen de lamp gelopen en gearresteerd. De 63-jarige Jose Romero werd in de plaats Dover (Delaware) opgepakt wegens onder andere openbare dronkenschap.

Hij gaf de valse naam op die hij de afgelopen decennia had gebruikt en liet daarbij een vals identiteitsbewijs zien, waarna hij werd vrijgelaten. Zijn vingerafdrukken deden hem twee dagen later volgens Amerikaanse media vrijdag echter alsnog de das om. Op nieuwjaarsdag werd hij opnieuw van straat geplukt.

Romero ontsnapte in december 1979, toen hij in de staat South-Carolina een celstraf uitzat van 18 jaar voor een gewapende overval.