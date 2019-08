Ontsnapte cobra Herne gevangen

De ontsnapte giftige cobra die de Duitse plaats Herne de afgelopen dagen in zijn ban hield, is gevangen en tijdelijk bij een reptielenexpert ondergebracht. De slang ontsnapte afgelopen zondag uit een flatwoning in Herne en was tot vrijdagavond spoorloos. Hij werd uiteindelijk ontdekt in een kelder.

Een vrouw zag de giftige slang kort nadat het reptiel was ontsnapt in de hal van het appartementencomplex en alarmeerde de politie. Die evacueerde daarop ongeveer dertig mensen uit belendende woningen en begon samen met experts een zoektocht. Zij mochten vrijdag pas weer terug in hun huis.

Het reptiel is volgens de gemeente vermoedelijk ontsnapt uit de woning van een huurder, die veel gifslangen hield. De autoriteiten beraden zich nu over wie er voor de kosten van de zoektocht moet opdraaien en waar de slang wordt ondergebracht.