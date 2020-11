Ontslaggolf onder top ministerie van Defensie VS wekt onrust

In het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten heerst onrust nadat de Trump-regering laatste dagen meerdere topambtenaren heeft vervangen door Trump-getrouwen, meldt nieuwszender CNN.

Maandag stuurde president Donald Trump defensieminister Mark Esper de laan uit, die al tijden slecht bij lag Trump omdat hij het niet eens was met Trumps wens om het leger in te zetten tegen anti-racismedemonstranten. Volgens CNN zijn zowel militairen als burgerfunctionarissen in het Pentagon bezorgd over wat er komen gaat.

Inclusief Esper zijn er afgelopen dagen vier topfunctionarissen ontslagen of opgestapt in het Pentagon. Het gaat behalve de minister om de stafchef, het hoofd inlichtingen en het hoofd beleidszaken. Onder de Trump-volgelingen die de vier hebben vervangen is ook de omstreden Anthony Tata, die oud-president Barack Obama een moslim en een terrorist heeft genoemd en complottheorieën aanhangt en verspreidt.

„Het lijkt erop dat de onthoofdingen voorlopig voorbij zijn”, aldus een hoge defensiefunctionaris tegen CNN. De wisselingen van de wacht op het ministerie van Defensie verergeren waarschijnlijk de chaotische situatie die er op het moment zou heersen.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, vatte het ontslag van Esper maandag al op als een teken dat Trump „chaos wil zaaien” in de laatste weken van zijn ambtsperiode. Trump verloor vorige week de presidentsverkiezingen van zijn Democratische uitdager Joe Biden, maar weigert vooralsnog om zijn verlies toe te geven en wil de uitslag bij de rechter aanvechten. Volgens Trump hebben de Democraten verkiezingsfraude gepleegd, maar daarvoor is tot dusver geen enkel bewijs. Trump heeft meermaals geweigerd te garanderen dat er na een verkiezingsnederlaag een vreedzame machtsoverdracht zal plaatsvinden.

Hoewel topambtenaren het al jaren lastig hebben met de grillen van president Trump, zijn diens beslissingen sinds de verkiezingsnederlaag nog onvoorspelbaarder geworden, meldt CNN. De nieuwszender heeft van ingewijden vernomen dat de ontslaggolf in het Pentagon ook te maken kan hebben met de weigering van de defensietop om mee te werken met het versneld terugtrekken van troepen uit Afghanistan. Volgens Esper en zijn team zijn de omstandigheden er daar nog niet naar. „Het is eng, het is heel verontrustend”, aldus een defensiefunctionaris tegen CNN. „Dit zijn de zetten van een dictator.”