Ontslagen medewerker schiet 5 collega’s dood

Een ontslagen medewerker heeft bij een bedrijf op een industrieterrein in de Amerikaanse staat Illinois vijf mensen gedood. Zes mensen raakten gewond, onder wie vijf agenten die op het incident waren afgekomen. De verdachte is gedood tijdens een vuurgevecht met de politie.

De dader begon rond 14.00 uur (lokale tijd) op mensen te schieten bij een bedrijfspand in Aurora, een plaats ten westen van Chicago. De schutter is de 45-jarige Gary Martin die eerder op de dag te horen kreeg dat hij werd ontslagen, aldus de politie tijdens een persconferentie. Hij haalde niet veel later een revolver tevoorschijn en opende het vuur op collega’s.

Of zijn ontslag het motief is, is niet bekend. Martin werkte 15 jaar voor het bedrijf dat kleppen produceert voor onder meer waterleidingen. Hij is eerder al eens veroordeeld voor zware mishandeling in de staat Mississippi.

De politiechef van Aurora zei dat alle gewonden het waarschijnlijk zullen overleven. President Trump heeft op Twitter zijn medeleven betuigd en sprak zijn waardering uit voor de politie.

De schietpartij in Aurora is een dag nadat het bloedbad op de Stoneman Douglas High School in Parkland werd herdacht. Daar kwamen vorig jaar zeventien studenten en leerkrachten om het leven. Naar aanleiding van deze nieuwe en zoveelste ‘school shooting’ ontstond onder Amerikaanse scholieren de March For Our Lives-beweging, een protestactie voor veilige scholen en uitroeiing van wapengeweld.