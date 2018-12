Ontslagen man bedreigt ex-collega’s

Speciale eenheden van de Duitse politie hebben in de plaats Aschaffenburg een gebouw bestormd en een gewapende man gearresteerd. De voormalige werknemer van het bedrijf in het gebouw was daar donderdagochtend binnengegaan en had enkele uren twee vrouwen vastgehouden.

Het ging om een 60-jarige man die door het bedrijf was ontslagen. Hij stapte om 08.00 uur het pand binnen en bedreigde twee vrouwen met een pistool. De vrouwen konden het pand na ongeveer twee uur verlaten waarna de man zich verschanste. Rond het middaguur volgde de bestorming en werd de man gepakt.

De vrouwen bleven ongedeerd maar verkeerden in shock. De man werd bij zijn arrestatie gebeten door een politiehond en belandde in het ziekenhuis.