‘Ontslagen kapitein vliegdekschip VS zelf besmet met coronavirus’

Brett Crozier, de man die deze week werd ontslagen als kapitein van het Amerikaanse vliegdekschip USS Theodore Roosevelt, is besmet met coronavirus. Dat meldt The New York Times zondag, die zich baseert op twee klasgenoten van Crozier. De man werd donderdag uit zijn functie ontheven nadat hij een brief had gelekt met kritiek op de aanpak van coronabesmettingen op zijn schip. Hij vroeg om evacuatie van zijn schip maar kreeg aanvankelijk geen medewerking. Crozier zou al symptomen van het virus hebben gehad voordat hij het vliegdekschip moest verlaten.

In de door Crozier gelekte brief schreef de kapitein dat het virus op het schip om zich heen greep en vroeg hij om maatregelen. „Dit is geen oorlog. Er hoeven geen zeelieden te sterven.” De brief lekte deze week naar de media en bracht het Pentagon in verlegenheid. Niet om de inhoud maar om het lekken moest Crozier wijken.

Op de USS Theodore Roosevelt, een van de grootste oorlogsschepen ter wereld, zijn vooralsnog 155 coronabesmettingen vastgesteld. Zeker de helft van de 5000 opvarenden is getest. Het vliegdekschip ligt in de haven van het eiland Guam.