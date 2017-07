Ontslagen FBI-baas Comey schrijft boek

De door president Donald Trump ontslagen FBI-directeur James Comey is bezig een boek te schrijven over zijn ervaringen in dienst van de overheid. Volgens de New York Times hebben alle grote Amerikaanse uitgeverijen de afgelopen dagen belangstelling getoond. Komende week kunnen ze een bod uitbrengen.

Comey laat zich adviseren door literair agent Matt Latimer. Die vertelde dat het geen conventionele memoires zullen zijn, waarin stevig wordt uitgepakt en alles ter tafel komt. Het wordt veeleer een ‘verkenning van de principes’ waardoor Comey zich heeft laten leiden tijdens de meest uitdagende momenten in zijn carrière.

Aan de orde komen onder meer het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton tijdens de verkiezingscampagne en uiteraard de tumultueuze en korte ambtsperiode van de voormalige FBI-baas tijdens de regering-Trump. „Het wordt een boek over leiderschap en het zoeken naar de waarheid”, aldus Latimer.