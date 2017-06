Ontslagen arts opent vuur in ziekenhuis Bronx

Een arts die onlangs werd ontslagen heeft vrijdagmiddag (lokale tijd) het vuur geopend in een ziekenhuis in New York. Een persoon kwam om het leven en zes anderen raakten gewond. De politie vond de schutter later dood op een van de hoger gelegen verdiepingen van het Bronx Lebanon Hospital; hij had zichzelf van het leven beroofd.

De schutter, Henry Bello, droeg een witte doktersjas, waaronder hij een automatisch geweer had verborgen. Hij kwam even voor 15.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) het ziekenhuis binnen en opende het vuur. Onder de gewonden waren volgens de New York Times zeker drie artsen.

Het duurde enige tijd voordat hulpverleners het ziekenhuis binnen konden gaan, omdat de schutter nog niet was gevonden. Bezoekers en patiënten kregen te horen dat zij zich moesten verstoppen, terwijl agenten het ziekenhuis uitkamden.

Het was nog niet bekend waarom het dienstverband van Bello was beëindigd.

Het Bronx Lebanon Hospital is volgens eigen zeggen het grootste ziekenhuis zonder winstoogmerk in het stadsdeel Bronx. Het is 120 jaar oud en telt een kleine duizend bedden. De afdeling spoedeisende hulp is een van de drukste in New York City.