Ontslag voor twee ministers in Israël

De Israëlische premier Netanyahu heeft zondag twee ministers van de partij Het Nieuwe Rechts ontslagen. Een reden voor het ontslag werd niet gegeven, maar volgens The Jerusalem Post konden de twee niet langer deel uitmaken van de regering nadat hun partij bij de verkiezingen in april de kiesdrempel niet had gehaald.

Netanyahu slaagde er de afgelopen weken niet in om een nieuw kabinet te vormen. Het parlement stemde vervolgens voor ontbinding en het instellen van nieuwe verkiezingen. Die zijn op 17 september.