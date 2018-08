Ontruiming na incident op vliegveld Frankfurt

Op de luchthaven van Frankfurt is groot alarm geslagen doordat een onbevoegde persoon door de beveiliging is geglipt in terminal 1. Dat zei een politiewoordvoerder tegen Bild. De Duitse krant beschikt over informatie dat het gaat om een volwassene en een kind.

Het vliegveld meldt op Twitter dat meerdere pieren worden ontruimd door de politie. „Als gevolg van deze maatregel kan een verstoring van het vliegverkeer worden verwacht”, aldus de luchthaven. Bild bericht dat honderden reizigers worden getroffen door het incident.

Door een vergelijkbaar incident werden eind vorige maand vele duizenden reizigers gedupeerd op het vliegveld in München. Daar omzeilde een vrouw de beveiliging, met een gedeeltelijke ontruiming tot gevolg. Honderden vluchten werden geschrapt.