Ontruiming Facebook na mogelijke vondst sarin

Facebook heeft maandagavond vier kantoren moeten ontruimen nadat in een pakketje mogelijk het zenuwgas sarin was aangetroffen. De mensen die in contact met het pakket zijn geweest, vertonen geen symptomen dat ze zijn blootgesteld aan sarin, liet de brandweercommandant van Menlo Park weten.

„Het kantoor van Facebook test alle pakketten die binnenkomen en er was een positieve melding, dus dan treedt een standaard protocol in werking. Nu wachten we af of het waar is of niet”, zei hij.

„Autoriteiten hebben de gevonden substantie nog niet geïdentificeerd”, zei Facebook-woordvoerder Anthony Harrison. In drie van de vier kantoorgebouwen kon het personeel volgens hem weer snel terug naar binnen.