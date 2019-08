Ontploffing bij pand Deense belastingdienst

Het kantoor van de Deense belastingdienst bij Kopenhagen is beschadigd door een explosie. De autoriteiten denken aan opzet, maar het is volgens de politie nog te vroeg om te zeggen wie verantwoordelijk is.

Op beelden is te zien dat de voorkant van het gebouw forse schade heeft opgelopen. De ramen zijn gesneuveld. Verantwoordelijk minister Morten Bødskov reageerde woest. „Dit is niet zomaar een grap”, zei hij buiten het pand tegen een Deense zender. „Dit is een erg, erg gewelddadige explosie.”

De politie liet omroep TV2 weten dat dinsdagavond laat op het moment van de explosie twee mensen binnen waren. Zij bleven ongedeerd. Over de oorzaak van de ontploffing is nog niets bekendgemaakt.