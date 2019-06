Ontmoeting Trump en Xi domineert G20

De ontmoeting zaterdag tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping overschaduwt de G20-top van landen met de grootste economieën. Een doorbraak in het handelsconflict tussen de twee grootmachten lijkt er niet in te zitten.

Voorafgaand aan de tweedaagse top in het Japanse Osaka, die vrijdag van start ging, stemden de Verenigde Staten en China in met een voorlopige wapenstilstand. Dat schrijft althans de South China Morning Post op basis van bronnen. Volgens bronnen van de krant uit Hongkong zouden de twee leiders details bekendmaken net voordat ze elkaar zien. De pauze in de handelsoorlog zou extra Amerikaanse heffingen op Chinese goederen voorkomen, schrijft de krant.

Donderdag schreef de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal juist dat China een lijstje met eisen heeft waaraan de VS moeten voldoen voordat er een handelsakkoord kan worden gesloten. Peking wil dat het handelsverbod tegen tech- en telecombedrijf Huawei ongedaan wordt gemaakt. Ook zouden alle door de VS ingestelde strafheffingen tegen China moeten worden teruggedraaid. De VS moeten geen pogingen ondernemen om China nog meer Amerikaanse producten te laten kopen dan het Aziatische land in december al beloofde.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Trump met deze voorwaarden instemt. Vóór zijn vertrek uit de VS zei de Amerikaanse president dat een deal dit weekend mogelijk is. Maar hij voegde eraan toe dat hij bereid is importtarieven op te leggen aan vrijwel alle Chinese invoer die niet al onderworpen is aan Amerikaanse heffingen, als de twee landen het oneens blijven.

Geen doorbraak dus, mogelijk alleen een adempauze. Beleidsmakers zijn het er intussen over eens dat de wereldwijde groei vertraagt als gevolg van de handelsspanningen. De Japanse premier Shinzo Abe, gastheer van de G20, hoopt op zoveel mogelijk vrijhandel in het slotcommuniqué van de vergadering, maar krijgt te maken met verzet van Trump, die vorig jaar de G20 dwong de langlopende belofte te laten varen om protectionisme te voorkomen.

De handelsoorlog mag de top dan domineren, er komen ook andere kwesties aan de orde. De worsteling over de opwarming van de aarde bijvoorbeeld gaat door. Amerikaanse onderhandelaars verzetten zich fel tegen een door Europa geleide inzet om de klimaatverandering te bestrijden. In het nieuwste ontwerp voor een G20-tekst over klimaatverandering, ingezien door persbureau Reuters, herleeft de steun voor het akkoord van Parijs uit 2015. Trump, die opwarming van de aarde een „hoax” noemde, trok de VS in 2017 terug uit het pact.

Hoewel Iran geen G20-lid is, zal het er in de geest wel aanwezig zijn, omdat de dreiging van oorlog met de VS opdoemt na een reeks incidenten in de Golf en een escalerende retoriek.

Eén agendapunt van de G20 waarop Abe vooruitgang kan boeken, is het verminderen van de overvloed aan plastic afval in de oceanen, hoewel specifieke doelstellingen en vaste toezeggingen voor actie onwaarschijnlijk zijn.