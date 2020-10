Ontkenning Holocaust taboe op Facebook

Facebook gaat berichten verwijderen waarin de Holocaust wordt ontkend. Ook het zaaien van twijfel over de massamoord door de nazi’s op joden wordt niet getolereerd.

Het Amerikaanse socialmediaplatform meldt in een blog dat het wel enige tijd gaat vergen voordat de handhaving van het verbod op orde is. Zo moeten medewerkers die berichten controleren op zogenoemde haatspraak worden getraind.

Na een jaar van overleg met deskundigen besloot het platform onlangs al antisemitische stereotypen, bijvoorbeeld over de vermeende wereldmacht van joden, tot taboe te verklaren. Later dit jaar wordt iedereen die op Facebook zoekt naar de Holocaust of de ontkenning ervan doorverwezen naar geloofwaardige websites.

De beslissing om ook desinformatie over de Holocaust te verbieden komt mede voort uit de stijging wereldwijd van antisemitisme, aldus Facebook. Daarbij speelt mee dat het gebrek aan kennis over de Holocaust vooral onder jongeren „alarmerende” proporties aanneemt. Zo zei bijna een kwart van de Amerikanen tussen de 18 en 40 jaar in een recent onderzoek te geloven dat de Holocaust een mythe is, dat de volkerenmoord wordt overdreven of dat ze er niet zeker over zijn.

Facebook-baas Mark Zuckerberg zegt lang te hebben nagedacht over de spanning tussen vrije meningsuiting en de schade die het ontkennen of bagatelliseren van de „horror” van de Holocaust berokkent. Hij is mede tot het verbod gekomen door de toename van het antisemitische geweld. Volgens hem is nu een „goed evenwicht gevonden”. Het World Jewish Congress is blij met de stap.

In Nederland, maar ook in landen als België, Duitsland en Frankrijk, is het ontkennen van de Holocaust illegaal. Facebook verwijderde berichten daarover al op grond van de wetgeving in deze landen. Berichten waarin de Holocaust wordt geprezen, verdedigd of gerechtvaardigd werden ook al offline gehaald. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor content waarin Holocaustslachtoffers worden bespot. Oproepen tot geweld zijn sowieso verboden.

De nazi’s vermoordden in de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw ongeveer 6 miljoen mensen in vernietigingskampen en gaskamers. Een groot deel van hen was joods.

Facebook heeft al meer dan 250 organisaties die racistische boodschappen online hebben gezet in de ban gedaan. Alleen al in het tweede kwartaal werden 22,5 miljoen haatberichten offline gehaald.