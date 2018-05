Onthulling pagina’s Anne Frank wereldnieuws

De onthulling van twee afgeplakte pagina’s van het dagboek van Anne Frank is wereldwijd nieuws. The New York Times en The Washington Post schrijven in lange artikelen over de „schuine grappen” van Anne Frank en de technologie die is gebruikt om de teksten te ontcijferen. In beide kranten staat een uitgebreid verslag van de persbijeenkomst in Amsterdam. Ze benadrukken dat vieze moppen van alle tijden zijn onder opgroeiende jongeren.

Internationale tv-stations zoals het Amerikaanse CBS besteden eveneens veel aandacht aan de ontdekking. In Groot-Brittannië schrijft onder meer kwaliteitskrant The Guardian over de ontcijferde teksten van Anne Frank. „De inhoud van de pagina’s was decennialang een mysterie.”

Ook in Duitsland duiken de media gretig op de tot dusver onbekende teksten. De Frankfurter Allgemeine Zeitung wijdt er een lang artikel aan. De landelijke krant licht onder andere de harde grap eruit over de meisjes van de Wehrmacht die in Nederland zijn om als matras te dienen voor de Duitse soldaten.

De FAZ deelt het vermoeden dat Anne de pagina’s 78 en 79 zelf heeft afgeplakt omdat ze zich een beetje schaamde. „Ze was vermoedelijk bang dat iemand het zou lezen”, citeert het gerenommeerde dagblad Ronald Leopold, de directeur van de Anne Frank Stichting. De Süddeutsche Zeitung laat het voorlopig bij een nieuwsbericht van persbureau DPA over de publicatie van de leesbaar gemaakte bladzijden en de gebruikte digitale fototechniek.