Onthullende hashtag voor oud-leerling

Christelijke scholen zijn volgens de Amerikaanse activist Chris Stroop het boegbeeld van misbruik, onverantwoordelijkheid en autoritarisme. Hij roept met de hashtag #exposechristianschools oud-leerlingen op om hun ervaringen te delen. Met succes.

De benoeming in januari van Karen Pence, de vrouw van de Amerikaanse vicepresident Michael Pence, als leerkracht op een conservatief christelijke school was de druppel die voor Stroop de emmer deed overlopen. De aanstelling kon op veel kritiek rekenen omdat de school van medewerkers verwacht in te stemmen met de Bijbelse visie op huwelijk en gezin.

De activist vindt de benoeming van Pence onaanvaardbaar, omdat volgens hem christelijke scholen kinderen op een zeer schadelijke manier indoctrineren. Vooral vrouwen, gekleurde mensen, homoseksuelen en transgenders zijn volgens hem het slachtoffer.

Hoe hij dit kan weten? Stroop heeft zelf op een christelijke school in de Amerikaanse staat Indiana gezeten. Hij noemt zichzelf een „overlever” van de school. Op zijn website schreef hij maandag dat de extreem-rechtse ideologie en de letterlijke interpretatie van de Bijbel op de school hem hebben „getraumatiseerd.”

Deze ervaring, in combinatie met het nieuws dat Pence les zou geven op een christelijke school, leidde op 18 januari tot het initiatief van Stroop om op Twitter andere oud-leerlingen op te roepen hun negatieve ervaringen te tweeten met de hashtag #exposechristianschools. Het doel is om de „hypocrisie” van christelijke scholen „bloot te leggen.”

Indiaan

Al snel krijgt de activist reacties van oud-leerlingen, maar het is op 19 januari dat de hashtag nationale aandacht krijgt. Op die dag verschijnt er een video online waarin te zien zou zijn dat leerlingen van een katholieke school de indiaan Nathan Phillips lastig zouden vallen. De leerlingen zijn op dat moment in Washington D.C. voor de Mars voor het Leven.

De hashtag wordt duizenden keren gebruikt, om zowel positieve als negatieve ervaringen te delen. De slechte belevingen die gedeeld worden zijn divers. Zo zou op een school geloof als een oplossing voor alles worden voorgesteld. Iemand met mentale problemen behandelden ze als een persoon die „niet genoeg heeft gebeden”, twittert oud-leerling Elle Rose.

Daarnaast laten voormalige leerlingen weten dat ze er geen seksuele voorlichting kregen, of juist ongepast commentaar kregen op hun kleding.

Ook meldden verschillende twitteraars dat ze als homoseksueel of transgender niet zichzelf mochten zijn. Verder laten meerdere oud-leerlingen weten dat ze geen les kregen over slavernij of raciale ongelijkheid.

Maar er zijn ook positieve geluiden te horen. Sommigen beschrijven de docenten op de scholen als „de vriendelijkste en uitstekendste.” Ook zou het onderwijs beter zijn dan op niet-christelijke scholen. Weer anderen kunnen zich totaal niet vinden in de kritiek dat bepaalde groepen op de scholen niet zichzelf mogen zijn.

Op Twitter waren bovendien al snel de hashtags #exposemuslimsschools en #exposepublicschools te vinden. Die roepen op om ook de belevenissen op islamitische en publieke scholen te onthullen. Daarmee lijkt de cirkel van kritiek weer rond. De nieuwe hashtags zijn alleen niet zo populair op Twitter.

Het commentaar op christelijk onderwijs in de Verenigde Staten komt niet uit de lucht vallen. In 2017 was er bijvoorbeeld commotie over de aanstelling van Betsy DeVos als Amerikaanse minister van Onderwijs.

Belastinggeld

Zij wil particulier onderwijs ruim baan geven en is voorstander van het financieel steunen van ouders door middel van vouchers, om zo een vrije schoolkeuze te bevordereren. Voor activist Stroop is het onacceptabel dat belastinggeld naar christelijk onderwijs gaat. Hij hoopt op meer bewustwording van het misbruik.

De reactie van vicepresident Pence op alle kritiek? Hij stelt in een tweet dat hij en zijn vrouw zich niets van critici aantrekken. „Maar het commentaar op christelijk onderwijs in Amerika moet stoppen.”

