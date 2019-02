‘Onthoofding’ geveild als Caravaggio

Het schilderij Judith onthoofdt Holofernes, dat vijf jaar geleden werd gevonden op een vliering in het Franse Toulouse, wordt daar op 27 juni geveild als een echte Caravaggio. Dat is donderdag bekendgemaakt. Er wordt rekening gehouden met een opbrengst van 100 tot 150 miljoen euro.

De onthoofding is twee keer door de meester vereeuwigd. Het ene schilderij hangt in Rome, het andere werd als verdwenen beschouwd. Groot was dan ook de opwinding toen klussende huiseigenaren op hun zolder een schilderij van de onthoofding hadden gevonden. Een gealarmeerde kunsthandelaar ging er meteen al vanuit dat het de verdwenen Caravaggio moest zijn, al was niet iedere collega het meteen met hem eens.

Maar nu is de overtuiging dat het om een echte Caravaggio gaat heel sterk, valt te lezen in een persbericht namens veilinghuis Labarbe en kunstbeoordelingsbureau Cabinet Turquin. „ De authenticiteit van het herontdekte werk, dat in uitzonderlijke staat verkeert voor een schilderij uit 1607, is goed gedocumenteerd.” Bovendien steunen veel deskundigen de toeschrijving aan Caravaggio, zo valt te lezen.

„Ze is ook bevestigd door een aantal wetenschappelijke analyses en wordt ondersteund door de resultaten van een recente lichte reiniging van de oude vernislaag”, staat er verder in.

Het kunstwerk wordt in London, Parijs, New York en Toulouse geëxposeerd voordat het naar de veiling gaat.