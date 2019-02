Ontheemding door crises kost wereldwijd elk jaar 11,5 miljard

Ontheemding is niet alleen een aanslag op iemands welzijn, er hangt ook een kostenplaatje aan, zegt het Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC). Dat berekende dat de wereldwijde kosten oplopen tot 11,5 miljard euro per jaar.

Het IMDC berekent in een nieuw rapport de kosten van interne ontheemding als gevolg van grote crises in de wereld. Op die manier wil het duidelijk maken hoe belangrijk het is ontheemding te voorkomen, en efficiënt te reageren in dergelijke situaties.

„We zien al lange tijd welke verwoestende impact interne ontheemding heeft op de veiligheid en het welzijn van mensen die te maken hebben met oorlog, geweld, rampen en ontwikkelingsprojecten”, zegt Alexandra Bilak, directeur van het IDMC. „Maar interne ontheemding is ook een zware last voor de economie. Het beperkt de mogelijkheid van mensen om te werken, en leidt tot specifieke behoeften waar deze mensen, de gemeenschap die hen opvangt, regeringen en hulporganisaties voor betalen.”

Het IMDC keek naar de belangrijkste behoeften van ontheemden, zoals gezondheid, onderdak en inkomen in acht landen, en berekende de economische kosten daarvan op 310 dollar per persoon. Met 40 miljoen ontheemden wereldwijd, is dat een financiële impact van jaarlijks 13 miljard dollar (11,5 miljard euro).

De auteurs van het rapport wijzen er ook op dat de impact van interne ontheemding veel groter is in lage-inkomenslanden, deels als gevolg van een gebrek aan capaciteit om de impact van de crisis van binnenlandse vluchtelingen te beperken.

De Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) is zo’n land, waar naar schatting meer dan 70 procent van de bevolking in armoede leeft. De CAR heeft al tientallen jaren te maken met instabiliteit en geweld. Het meest recente conflict resulteerde in een nog steeds voortdurende, ernstige humanitaire crisis en de ontheemding van meer dan 1 miljoen mensen. Meer dan de helft daarvan bleef binnen de landsgrenzen.

Volgens het VN-kinderfonds Unicef is een op de vier kinderen ontheemd of vluchteling. De economische impact in de Centraal-Afrikaanse Republiek tussen 2013 en 2017 bedroeg in totaal 950 miljoen dollar. Dat is 230 miljoen dollar per jaar, vergelijkbaar met 11 procent van het bruto binnenlands product (bbp) van het land voor de crisis.