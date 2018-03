Onteigening blanke boeren Zuid-Afrika dreigt

Het Zuid-Afrikaanse parlement heeft voor onteigening van blanke boeren gestemd. De maatregel is een „compensatie van het koloniale verleden.” Deskundigen vrezen voor geweld.

Met 241 tegen 83 stemmen besloot de volksvertegenwoordiging dinsdag tot de onteigening van landbezitters. Dat betreft voornamelijk blanke boeren.

Volgens het parlement is de radicale wet noodzakelijk om de „sociale ongerechtigheid, veroorzaakt door kolonialisme en apartheid recht te zetten.”

„De tijd van verzoening is voorbij. Nu is de tijd van gerechtigheid gekomen”, aldus Julius Malema, voorzitter van de linksradicale partij Economic Freedom Fighters.

Het voorstel kreeg de steun van de regeringspartij ANC, waardoor het bij voorbaat vaststond dat het bij de stemming een meerderheid zou behalen.

Al op de partijcongres in december had het ANC aangekondigd dat het een radicalere koers zou gaan varen als het gaat om herverdeling van land.

De Zuid-Afrikaanse oppositie verwijt het ANC en andere partijen die het voorstel steunden „populistische retoriek.”

Analisten zijn bezorgd dat de plannen tot geweld tussen zwarten

en blanken zullen leiden – en wellicht zelfs tot een burgeroorlog.

Zimbabwe

De maatregel doet denken aan de onteigeningen van blanke boeren in buurland Zimbabwe. Vanaf 2000 werden daar grootschalige landhervormingen doorgevoerd. Daardoor raakte de economie ernstig in verval en kwam de voedselvoorziening in gevaar.

Het staat overigens nog te bezien of de maatregel daadwerkelijk van kracht wordt. De rechter kan er nog altijd een stokje voor steken.