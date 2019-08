Ontdekking ‘magische schat’ in Pompeï

Op de beroemdste archeologische vindplaats van Italië hebben onderzoekers een bijzondere ontdekking gedaan die met raadsels is omgeven. In het ten zuidoosten van Napels gelegen Pompeii legden onderzoekers in het ‘Casa con Giardino’ onlangs een kist met exotische voorwerpen bloot, zoals het Italiaanse persbureau ANSA meldde.

In de kist zitten kristallen en gesteenten, knopen gemaakt van bot, oriëntaalse kevers, amuletten, poppen, bellen, miniatuurpenissen en zelfs een kleine schedel. De vondst kan deel uitmaken van een soort ‘schatkamer van een tovenaar’, zei de directeur van de opgravingslocatie Pompeii, Massimo Osanna.

De experts vermoeden een rituele achtergrond: sommige items gelden als geluksbrengers, andere worden volgens Osanna toegeschreven aan het vermogen om onheil te beëindigen. De objecten kunnen daarom in rituelen worden gebruikt om de vruchtbaarheid of verleiding te vergroten, of om het succes van een zwangerschap of bevalling op te roepen.

