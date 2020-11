Ontbossing in de Braziliaanse Amazone neemt weer toe

Voor de eerste keer in vier maanden tijd is de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied weer toegenomen. In oktober steeg de ontbossing met vijftig procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019, blijkt uit gegevens van overheidsinstelling Inpe. Deze instantie onderzoekt het regenwoud vanuit de ruimte.

Onder het rechtse regime van president Jair Bolsonaro blijft de vernietiging van het grootste regenwoud ter wereld doorgaan. De maandelijkse ontbossing nam af tussen juli en september. Het regenseizoen maakte houtkap in die maanden lastig.

In de eerste tien maanden van 2020 nam de ontbossing, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, af met zes procent. Dat betekent dat dit jaar bijna 7.900 vierkante kilometer bos is verdwenen, een gebied net iets groter dan de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland bij elkaar.

Toch zijn de ontbossingscijfers van 2020 opnieuw hoger dan in de jaren voordat Bolsonaro president werd. Vanaf het moment dat hij in 2019 aan de macht kwam, is de handhaving op milieuovertredingen afgezwakt. Ook heeft Bolsonaro opgeroepen tot meer landbouw en mijnbouw in de Amazone, wat volgens milieuorganisaties boskap aanmoedigt.

In de gegevens van Inpe is ook te zien dat de branden, waarmee de bossen worden verwoest om langbouwgrond te creëren, tot nu toe met twintig procent zijn toegenomen ten opzicht van vorig jaar.

Brazilië zal naar verwachting tegen het einde van het jaar de officiële ontbossingscijfers bekendmaken. Onderzoekers van de non-gouvernementele organisatie Amazon Environmental Research Institute (IPAM) verwachten een hoge stijging waarbij meer dan 14.000 vierkante kilometer verdwenen zal zijn - het grootste gebied sinds 2016.