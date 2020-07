Onrustig in Servische hoofdstad om coronamaatregelen

Een groep tegenstanders van de Servische regering heeft dinsdagavond het parlementsgebouw in Belgrado bestormd. Ze zijn tegen de verscherpte maatregelen, zoals een lockdown, die dit weekend voor de hoofdstad zijn afgekondigd.

President Aleksandar Vucic kondigde de maatregelen dinsdag aan. Hij sprak over een alarmerende opleving van het virus in het Balkanland, vooral in Belgrado. Servië leek de uitbraak begin mei onder controle te hebben gekregen. Maar het aantal infecties stijgt nu snel.

Na de verklaring van Vucic verzamelden zich duizenden mensen voor het parlementsgebouw om te protesteren. Zij vinden dat de regering verantwoordelijk is voor de toename van het aantal besmettingen en willen niet dat de burgers daarvoor worden gestraft.

Een kleine groep betogers brak in de loop van de avond door een politieafzetting en ging het parlement binnen. De politie begeleidde hen met harde hand weer naar buiten. Ook daar waren kwam het tot een treffen tussen betogers en de politie die onder andere traangas inzette.

Waren er in Servië een maand geleden ongeveer 50 besmettingen op een dag, nu worden er 300 tot 350 geteld. Autoriteiten meldden ook dat het jongste etmaal 13 mensen aan het virus bezweken, het hoogste aantal tot nu toe. De regering versoepelde de coronamaatregelen in snel tempo, waardoor ook massale sportevenementen weer mochten. Ook waren er op 21 juni verkiezingen.

Het coronavirus besmette in Servië tot nu toe ongeveer 17.000 mensen, zo’n 330 bezweken.