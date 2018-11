Onrust rond brexit laat zich voelen op Europese beurzen

De onzekerheid die heerst rond de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie heeft donderdag voor veel onrust gezorgd op de financiële markten.

De Britse bank RBS verloor in Londen bijna een tiende van zijn beurswaarde. Verder ging de waarde van het Britse pond stevig omlaag.

De Britse premier Theresa May kampt met een leegloop in haar kabinet in verband met het akkoord met de EU over de brexit. Vooral het onverwachte vertrek van de minister van Brexitzaken Dominic Raab was een harde klap voor May.

RBS ging zo hard onderuit omdat de Britse overheid sinds de financiële crisis voor een groot deel eigenaar is van de bank. Kenners vrezen dat als de regering van May valt en Labourleider Jeremy Corbyn aan de macht zou komen, de bank het een stuk moeilijker gaat krijgen. Ook luchtvaartmaatschappijen als easyJet en Ryanair moesten het te midden van alle onrust flink ontgelden, met koersvallen tot zo’n 7 procent.

Voor het Verenigd Koninkrijk dreigt ook een aanpassing van de kredietwaardigheid als het land zonder goede afspraken uit de Europese Unie vertrekt. Dat schreef ratingbureau Standard & Poor’s (S&P) donderdag naar aanleiding van het conceptakkoord over de brexit, dat premier Theresa May door het Britse parlement moet loodsen.

S&P overweegt een lagere rating als de kans toeneemt op een „wanordelijke” uittocht van de Britten. Daarvan is sprake als de brexit de toegang tot Europese markten voor Britse bedrijven belemmert. Ook eventuele handelsbarrières zouden slecht nieuws zijn voor de financiële stabiliteit van het Verenigd Koninkrijk, omdat die de concurrentiepositie van het land aantasten.

Voorlopig handhaaft S&P zijn rating voor het Verenigd Koninkrijk op AA, maar dan wel met een negatief vooruitzicht. Het akkoord dat May heeft bereikt met Brussel is in de ogen van de kredietbeoordelaar weliswaar een grote stap vooruit, maar het is nog uiterst onzeker dat de Britse parlementsleden instemmen met de deal. Ondertussen nadert de deadline voor een overeenkomst met rasse schreden, waarschuwt het ratingbureau.