Onrust na kap van ‘heilige’ boom in Australië

Het kappen van een voor Aboriginals heilige boom voor de aanleg van een snelweg heeft tot woede geleid in Australië. De politie arresteerde volgens de Australische zender ABC dinsdag zeker vijftig mensen die weigerden het terrein rondom de boom te verlaten.

Demonstranten kampeerden al sinds 2018 in het gebied in de provincie Victoria om de plek te beschermen tegen de bouw van een snelweg. Toch werd volgens de activisten de boom, die als heilig wordt beschouwd door de Aboriginals, maandag gekapt. Op beelden is te zien hoe activisten in bomen klommen en de politie demonstranten wegsleepte.

De Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, proberen de bomen te beschermen omdat zij de natuur zien als deel van hun identiteit. Ongeveer vijftien bomen staan op een beschermingslijst, omdat ze van ‘cultureel belang’ zijn. Volgens de autoriteiten stond deze boom niet op die beschermingslijst, maar volgens de Aboriginals was de boom wel van cultureel belang.

Eerder dit jaar veroorzaakte het afbreken van een oude Aboriginal-grot in West-Australië door een mijnbouwbedrijf ook voor publieke verontwaardiging.