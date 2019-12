Onrust in Polen om omstreden juridische wet

Een Pools wetsvoorstel om rechters te straffen als ze zich niet aan door de regering gestelde regels houden zorgt voor de nodige onrust in het land. Leider van regeringspartij PiS Jarosław Kaczynski acht de maatregel noodzakelijk. „Het is nodig om te voorkomen dat ons rechtssysteem opblaast”, zei hij in gesprek met het Poolse persbureau PAP.

Kaczynski, oud-premier van Polen, vindt dat rechters nu te veel invloed hebben. Als zij de aanstelling van een andere rechter in twijfel trekken of zich politiek uiten, moeten ze gestraft kunnen worden, vindt Kaczynski. In het wetsvoorstel staat dat rechters dan hun baan kwijt kunnen raken.

PiS heeft het wetsvoorstel opgetuigd nadat het Hooggerechtshof een onlangs door de regering opgerichte juridische tuchtkamer onwettig heeft verklaard.

Oud-president van Polen Lech Wałęsa zegt dat er een „miljoenenmars” komt in Warschau als het wetsvoorstel wordt doorgezet. „De beïnvloeding van een onafhankelijk rechtssysteem mag onder geen beding worden toegestaan.”