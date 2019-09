Onrust in Parijs wegens betogingen

De Franse hoofdstad Parijs maakt zich op voor een onrustige zaterdag. De autoriteiten houden 7500 agenten paraat om indien nodig in te grijpen bij een drietal manifestaties.

De eerste opstootjes vonden rond 10.00 uur plaats bij station Saint-Lazare waar een onaangekondigde demonstratie plaatshad van ‘gele hesjes’. Agenten zetten traangas in. Volgens de krant Le Parisien waren nog geen uur later al dertig mensen gearresteerd. Ook op Place de la Madeleine liepen de spanningen op. ‘Gele hesjes’ werd daar te verstaan gegeven te vertrekken. Demonstreren op het plein is verboden.